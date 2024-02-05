Суд подтвердил законность изгнания с рынка СК "Провидна"

Шестой апелляционный административный суд подтвердил правомерность решений Национального банка об аннулировании ЧАО "СК ”Провидна" лицензий и исключении ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Отмечается, что 31 января 2024 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения апелляционную жалобу СК "Провидна", а также оставил без изменений решение Киевского окружного административного суда от 22 августа 2023 года.

В НБУ напомнили, что этим решением суд первой инстанции отказал СК "Провидна" в удовлетворении иска о признании противоправными и отмене решений Нацбанка об аннулировании страховой компании лицензий и исключении ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

Добавим, что Нацбанк 20 февраля 2023 года применил к СК "Провидна" меру влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению, в срок до 07 марта 2023 года.

Данная мера влияния к СК "Провидна" была применена в связи с непредоставлением информации и непредставлением документов на выполнение требований пунктов 1 и 11 постановления Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177 "Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских" финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 № 39 "(с изменениями).

В Нацбанке отмечают, что невыполнение решения регулятора об устранении выявленных нарушений лицензионных условий является основанием для аннулирования лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в соответствии со статьей 381 Закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Поскольку страховая компания не выполнила решение НБУ об устранении нарушений лицензионных условий, 23 марта 2023 года регулятор аннулировал лицензии СК "Провидна" на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а 29 марта 2023 года исключил страховую компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

Согласно последней представленной отчетности за 2022 год, по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий СК "Провидна" составил 891 226 тыс. грн, стоимость активов - 971 690 тыс. грн, страховые резервы - 462 136 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 2,7%.

Кроме этого, СК "Провидна" имела 29 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования, которые были аннулированы.

Напомним, вместе с аннулированием лицензий СК "Провидна" Нацбанк запретил работу и СК "Ингосстрах".

Ранее мы сообщали, что "Ингосстрах" был одним из двух страховщиков (вместе с СК "Кредо"), услуги которых фактически навязывал клиентам Приватбанк до своей национализации в конце 2016 года, когда им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

После национализации же банк расторг с ними договоры, однако страховщики обратились с исками о взыскании с него убытков в виде упущенной выгоды. 4 июля 2023 года Верховный суд окончательно отказал "Ингосстраху" в удовлетворении иска о взыскании с ПриватБанка 209,5 млн гривен.

Фото: ua.depositphotos.com