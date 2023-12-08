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Суд подтвердил непрозрачность структуры собственности СК "Ингосстрах", из-за которой ее лишили лицензии
Третий апелляционный административный суд 6 декабря подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о признании структуры собственности страховой компании "Ингосстрах" непрозрачной.
Как говорится в сообщении регулятора, апелляционная инстанция в иске "Ингосстраха" отказала полностью. Таким образом, отменено решение Днепропетровского окружного административного суда, 12 сентября удовлетворившего иск "Ингосстраха" об отмене указанного решения НБУ от 21 октября 2022 года.
Как напоминают в Нацбанке, он сообщил этой СК, что из информации о структуре собственности невозможно установить лиц, оказывающих значительное влияние на ее управление или деятельность, поскольку ни один из акционеров не владеет хотя бы 10% акций компании.
Кроме того, у регулятора отсутствовали данные о лицах, имеющих независимую от формального владения возможность оказывать равнозначное влияние на управление или деятельность СК "Ингосстрах".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Поскольку это является одним из признаков непрозрачности структуры собственности страховщиков, а "Ингосстрах" не привел свою структуру собственности в соответствие с законодательством, 23 марта НБУ аннулировал ей лицензии на предоставление финансовых услуг, а 29 марта исключил из госреестра финучреждений. Компания же решение Нацбанка обжаловала в упомянутом суде.
Связь "Ингосстраха" с Приватбанком времен Коломойского
Напомним также, что "Ингосстрах" был одним из двух страховщиков (вместе с СК "Кредо"), услуги которых фактически навязывал клиентам Приватбанк в период до своей национализации в конце 2016 года, когда им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
После национализации же банк расторг с ними договоры, однако страховщики обратились с исками о взыскании с него ущерба в виде упущенной выгоды. 4 июля 2023 года Верховный суд окончательно отказал "Ингосстраху" в удовлетворении иска о взыскании с ПриватБанка 209,5 миллиона гривен. Аналогичный иск "Кредо" на 374 миллиона гривен "отбит" на сегодня банком в апелляционной инстанции, о чем было сообщено в начале ноября.
Отметим, что "Ингосстрах" также являлся компанией, куда перед национализацией Приватбанка было выведено 136,8 миллиона гривен из 223 миллионов гривен в общей сложности выведенных таким образом.
В соответствующем деле, расследовавшемся Национальным антикоррупционным бюро, фигурируют, в частности, тогдашний глава правления Приватбанка Александр Дубилет и ряд его подчиненных, в частности Ольга Бычихина, также занимавшая должность первого замглавы правления "Ингосстраха". В сентябре это дело передали в суд.
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