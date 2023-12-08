Суд подтвердил непрозрачность структуры собственности СК "Ингосстрах", из-за которой ее лишили лицензии

Третий апелляционный административный суд 6 декабря подтвердил правомерность решения Национального банка Украины о признании структуры собственности страховой компании "Ингосстрах" непрозрачной.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Как говорится в сообщении регулятора, апелляционная инстанция в иске "Ингосстраха" отказала полностью. Таким образом, отменено решение Днепропетровского окружного административного суда, 12 сентября удовлетворившего иск "Ингосстраха" об отмене указанного решения НБУ от 21 октября 2022 года.

Как напоминают в Нацбанке, он сообщил этой СК, что из информации о структуре собственности невозможно установить лиц, оказывающих значительное влияние на ее управление или деятельность, поскольку ни один из акционеров не владеет хотя бы 10% акций компании.

Кроме того, у регулятора отсутствовали данные о лицах, имеющих независимую от формального владения возможность оказывать равнозначное влияние на управление или деятельность СК "Ингосстрах".

Поскольку это является одним из признаков непрозрачности структуры собственности страховщиков, а "Ингосстрах" не привел свою структуру собственности в соответствие с законодательством, 23 марта НБУ аннулировал ей лицензии на предоставление финансовых услуг, а 29 марта исключил из госреестра финучреждений. Компания же решение Нацбанка обжаловала в упомянутом суде.

Связь "Ингосстраха" с Приватбанком времен Коломойского

Напомним также, что "Ингосстрах" был одним из двух страховщиков (вместе с СК "Кредо"), услуги которых фактически навязывал клиентам Приватбанк в период до своей национализации в конце 2016 года, когда им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

После национализации же банк расторг с ними договоры, однако страховщики обратились с исками о взыскании с него ущерба в виде упущенной выгоды. 4 июля 2023 года Верховный суд окончательно отказал "Ингосстраху" в удовлетворении иска о взыскании с ПриватБанка 209,5 миллиона гривен. Аналогичный иск "Кредо" на 374 миллиона гривен "отбит" на сегодня банком в апелляционной инстанции, о чем было сообщено в начале ноября.

Отметим, что "Ингосстрах" также являлся компанией, куда перед национализацией Приватбанка было выведено 136,8 миллиона гривен из 223 миллионов гривен в общей сложности выведенных таким образом.

В соответствующем деле, расследовавшемся Национальным антикоррупционным бюро, фигурируют, в частности, тогдашний глава правления Приватбанка Александр Дубилет и ряд его подчиненных, в частности Ольга Бычихина, также занимавшая должность первого замглавы правления "Ингосстраха". В сентябре это дело передали в суд.

Источник фото: ua.depositphotos.com