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Страхование
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Приватбанк через суд отбился от претензий СК "Кредо" на 374 миллиона гривен

Приватбанк через суд отбился от претензий СК "Кредо" на 374 миллиона гривен
Фото: ua.depositphotos.com

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отклонил иск страховой компании "Кредо" из орбиты экс-владельцев финучреждения, пытавшейся через суд взыскать с банка 374 миллиона гривен убытков.

Как объясняют в Приватбанке, его бывшие владельцы и топ-менеджмент долгое время использовали сеть банковских отделений для продажи услуг только двух СК – "Кредо" и "Ингосстрах".

После национализации же банк расторг с ними договоры, однако страховщики обратились с иском о взыскании с него ущерба в виде упущенной выгоды. Однако в материалах дела, как заявил адвокат банка Виктор Тарасенков, доказательства относительно какой-либо его противоправной деятельности отсутствовали.

"Истец даже не смог сказать, когда именно у него начались "убытки". При рассмотрении дела истец сначала ссылался на июль 2019 года, затем на момент национализации Приватбанка, а это 2016 год, а в дальнейшем указывал на то, что банк перестал выполнять условия договора в январе 2018 года", – рассказал юрист.

По его словам, в договорах истца с банком отсутствовала какая-либо информация, указывающая, сколько именно договоров в месяц банк должен был заключить, поскольку речь шла о договорах добровольного страхования.

"Банк не вправе заставлять своих клиентов их оформлять – это было бы нарушением законодательства. В свою очередь, единственным доказательством размера убытков была табличка [на листе формата] А4". В указанной табличке приведен исключительно гипотетический расчет: так, истец определил как убытки сумму средств, которую он мог бы получить, если бы банк заключал каждый месяц такое же количество договоров, как и в июле 2019 года, и ни одним меньше", - указал Тарасенков .

Напомним также, что в июле Приватбанк окончательно победил в аналогичном споре с СК "Ингосстрах", также связанной с бывшими владельцами банка, коими были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Тогда Верховный суд постановил, что оснований для взыскания с банка ущерба в размере более 200 миллионов гривен нет, и констатировал отсутствие нарушений договоров, о которых заявляла СК.

Источник фото: ua.depositphotos.com