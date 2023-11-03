Приватбанк через суд відбився від претензій СК "Кредо" на 374 мільйона гривень

Північний апеляційний господарський суд Києва відхилив позов страхової компанії "Кредо" з орбіти ексвласників фінустанови, яка намагалася через суд стягнути з банку 374 мільйона гривень збитків.

Як пояснюють у Приватбанку, його колишні власники і топменеджмент тривалий час використовували мережу банківських відділень для продажу послуг лише двох СК - "Кредо" та "Інгосстрах".

Після націоналізації ж банк розірвав з ними договори, проте страховики звернулися з позовом про стягнення з нього збитків у вигляді упущеної вигоди. Натомість у матеріалах справи, як заявив адвокат банку Віктор Тарасенков, докази щодо будь-якої його протиправної діяльності були відсутні.

"Позивач навіть не зміг сказати, коли саме у нього почалися "збитки". При розгляді справи позивач спочатку посилався на липень 2019 року, потім на момент націоналізації Приватбанку, а це 2016 рік, а в подальшому вказував на те, що банк перестав виконувати умови договору в січні 2018 року", - розповів юрист.

За його словами, в договорах позивача з банком була відсутня будь-яка інформація, яка б вказувала, скільки саме договорів на місяць банк мав укласти, оскільки йшлося про договори добровільного страхування.

"Банк не вправі змушувати своїх клієнтів їх оформлювати - це було б порушенням законодавства. В свою чергу, єдиним доказом розміру збитків була табличка [на аркуші формату] А4. У вказаній табличці наведено виключно гіпотетичний розрахунок: так, позивач визначив як збитки суму коштів, яку він міг би отримати, якби банк укладав кожного місяця таку ж кількість договорів, як і в липні 2019 року, і ні на один менше", - вказав Тарасенков.

Нагадаємо також, що у липні Приватбанк остаточно переміг в аналогічному спорі з СК "Інгосстрах", теж пов'язаною з колишніми власниками банку, якими були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Тоді Верховний суд постановив, що підстав для стягнення з банку збитків у розмірі понад 200 мільйонів гривень немає, та констатував відсутність порушень договорів, про які стверджувала страхова компанія.

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