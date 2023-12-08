Апеляційний суд підтвердив непрозорість структури власності СК "Інгосстрах", через яку її позбавили ліцензії

Третій апеляційний адміністративний суд 6 грудня підтвердив правомірність рішення Національного банку України про визнання структури власності страхової компанії "Інгосстрах" непрозорою.

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Як ідеться у повідомленні регулятора, апеляційна інстанція в позові "Інгосстраху" відмовила повністю. Таким чином, скасовано рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який 12 вересня задовольнив позов "Інгосстраху" про скасування зазначеного рішення НБУ від 21 жовтня 2022 року.

Як нагадують в Нацбанку, він повідомив цій СК, що з інформації про структуру власності неможливо встановити осіб, які здійснюють значний вплив на її управління або діяльність, оскільки жоден з акціонерів не володіє хоча б 10% акцій компанії.

Крім того, в регулятора були відсутні дані про осіб, що мають незалежну від формального володіння можливість здійснювати рівнозначний вплив на управління чи діяльність СК "Інгосстрах".

Оскільки це є однією з ознак непрозорості структури власності страховиків, а "Інгосстрах" не привів свою структуру власності у відповідність до законодавства, 23 березня НБУ анулював їй ліцензії на надання фінансових послуг, а 29 березня виключив з держреєстру фінустанов. Компанія ж рішення Нацбанку оскаржила в згаданому суді.

Зв'язок "Інгосстраху" з Приватбанком часів Коломойського

Нагадаємо також, що "Інгосстрах" був одним з двох страховиків (разом з СК "Кредо"), послуги яких фактично нав'язував клієнтам Приватбанк до своєї націоналізації наприкінці 2016 року, коли ним володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Після націоналізації ж банк розірвав з ними договори, проте страховики звернулися з позовами про стягнення з нього збитків у вигляді упущеної вигоди. 4 липня 2023 року Верховний суд остаточно відмовив "Інгосстраху" у задоволенні позову щодо стягнення з Приватбанку 209,5 мільйона гривень. Аналогічний позов "Кредо" на 374 мільйона гривень наразі "відбито" банком у апеляційній інстанції, про що було оголошено на початку листопада.

Зазначимо, що "Інгосстрах" також був компанією, куди перед націоналізацією Приватбанку було виведено 136,8 мільйона гривень з 223 мільйонів гривень загалом виведених таким чином.

У відповідній справі, розслідуваній Національним антикорупційним бюро, фігурують, зокрема, тодішній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет і низка його підлеглих, зокрема Ольга Бичихіна, яка також обіймала посаду першого заступника голови правління "Інгосстраху". У вересні цю справу передали до суду.

Джерело фото: ua.depositphotos.com