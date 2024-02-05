Суд підтвердив законність вигнання з ринку СК "Провідна"

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ПрАТ "СК ”Провідна" ліцензій та виключення її з Державного реєстру фінансових установ.

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Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Зазначається, що 31 січня 2024 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення апеляційну скаргу СК "Провідна", а також залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 22 серпня 2023 року.

В НБУ нагадали, що цим рішенням суд першої інстанції відмовив СК "Провідна" у задоволенні позову щодо визнання протиправними та скасування рішень Нацбанку про анулювання страховій компанії ліцензій та виключення її з Державного реєстру фінансових установ.

Додамо, що Нацбанк 20 лютого 2023 року застосував до СК "Провідна" захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, у строк до 07 березня 2023 року.

Даний захід впливу до СК "Провідна" був застосований у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог пунктів 1 та 11 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" (зі змінами).

У Нацбанку зазначають, що невиконання рішення регулятора про усунення виявлених порушень ліцензійних умов є підставою для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг відповідно до статті 381 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Оскільки страхова компанія не виконала рішення НБУ про усунення порушень ліцензійних умов, 23 березня 2023 року регулятор анулював ліцензії СК "Провідна" на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а 29 березня 2023 року виключив страхову компанію з Державного реєстру фінансових установ.

Згідно з останньою поданою звітністю за 2022 рік, станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій СК "Провідна" становив 891 226 тис. грн, вартість активів – 971 690 тис. грн, страхові резерви – 462 136 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7%.

Крім цього, СК "Провідна" мала 29 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, які було анульовано.

Нагадаємо, разом із анулюванням ліцензій СК "Провідна" Нацбанк заборонив роботу і СК "Інгосстрах".

Раніше ми повідомляли, що "Інгосстрах" був одним з двох страховиків (разом з СК "Кредо"), послуги яких фактично нав'язував клієнтам Приватбанк до своєї націоналізації наприкінці 2016 року, коли ним володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Після націоналізації ж банк розірвав з ними договори, однак страховики звернулися з позовами про стягнення з нього збитків у вигляді упущеної вигоди. 4 липня 2023 року Верховний суд остаточно відмовив "Інгосстраху" у задоволенні позову щодо стягнення з Приватбанку 209,5 млн гривень.

Фото: ua.depositphotos.com