Нацбанк зарегистрировал торговую марку Prostir e-Secure

Национальный банк Украины получил от Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИСИ) свидетельство о регистрации торговой марки Prostir e-Secure.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такое свидетельство подтверждает право собственности Национального банка на бренд Prostir e-Secure.

"Регистрация торговой марки – важное событие для каждой компании и продукта, ведь способствует росту доверия и узнаваемости бренда среди потребителей, усиливает конкурентоспособность и создает правовой фундамент для защиты интеллектуальной собственности", – отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерегин.

В Нацбанке напомнили, что технология Prostir e-Secure была внедрена в национальной карточной платежной системе "Простор" в 2022 году.

"Prostir e-Secure является важным инструментом повышения уровня безопасности операций в сети Интернет с платежными картами "Простор", в частности минимизации рисков платежного мошенничества", - объясняют в пресс-службе НБУ.

Участники системы и процессинговые центры ведут активную работу по подключению к Prostir e-Secure, что также направлено на выполнение требований Закона Украины "О платежных услугах" и Положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке (утвержденного постановлением Правления НБУ от 03.05.2023 №58).

Справка

Prostir e-Secure – технология защиты операций электронной коммерции для участников национальной карточной платежной системы "Простор", построенная на протоколе EMV 3-D Secure версии 2.2.0 и представленная решением Directory Server, сертифицированным в EMVCo.

"Простор" - это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком. Участниками системы являются 55 учреждений. Карта "Простор" принимается к оплате в терминальной сети на территории Украины, а также в сети "Интернет".

Платежная система "Простор" создана Национальным банком Украины. Полное название системы – Национальная платежная система "Украинский платежный простор".

До ребрендинга, проведенного в феврале 2016 года, платежная система "Простор" называлась Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП).

НСМЭП начала работу в 2004 году. На момент ребрендинга участниками системы было более 50 банков и 23 небанковских учреждения.

Фото: ua.depositphotos.com