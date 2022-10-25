В "Приват24" теперь можно перевести деньги на карты "Простир"

Государственный ПриватБанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы "Простир" любого банка Украины. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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"Отныне переводить средства на карты "Простир" можно в пару кликов в мобильном приложении "Приват24" и веб-версии электронного банка next.privat24.ua/money-transfer/form", - сказано в нем.

Клиенты, имеющие карты "Простир" других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного "Приват24" и пользоваться услугой р2р-переводов с карты на карту.

В веб-версии "Приват24" услугой перевода средств на карты "Простир" могут пользоваться как клиенты ПриватБанка, так и держатели карт других банков.

Напомним, что карты "Простир" должны уже до конца года приниматься к оплате всеми терминалами в Украине: последним настроил под них свою сеть платежных терминалов УкрСиббанк.

Отметим также, что другой из двух крупнейших госбанков - Ощадбанк - в начале октября обеспечил проведение в собственной эквайринговой сети операций по выдаче наличных с карт НПС "Простир" на кассах магазинов.