У "Приват24" тепер можна переказати кошти на картки "Простір"

Державний ПриватБанк запустив послугу грошових переказів на картки національної платіжної системи "Простір" будь-якого банку України. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

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"Відтепер переказувати кошти на картки "Простір" можна за пару кліків в мобільному додатку "Приват24" та веб-версії електронного банку next.privat24.ua/money-transfer/form", - сказано в ньому.

Клієнти, які мають картки "Простір" інших банків, можуть додати таку картку до гаманця мобільного "Приват24" та користуватися послугою р2р-переказів з картки на картку.

У веб-версії "Приват24" послугою переказу коштів на картки "Простір" можуть користуватися як клієнти ПриватБанку, так й власники карток інших банків.

Нагадаємо, що картки "Простір" мають вже до кінця року прийматися до оплати усіма терміналами в Україні: останнім налаштував під них свою мережу платіжних терміналів УкрСиббанк.

Зазначимо також, що інший з двох найбільших держбанків - Ощадбанк - на початку жовтня забезпечив здійснення у власній еквайринговій мережі операцій з видачі готівки з карток НПС "Простір" на касах магазинів.