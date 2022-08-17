Всі платіжні термінали в Україні почнуть приймати картки "Простір" до кінця 2022 року

АТ "УкрСиббанк" підключилось до національної краткованої платіжної системи "Простір". Це означає, що до кінця 2022 року всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір". Про це 17 серпня повідомила пресслужба Національного банку України.

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УкрСиббанк налаштував всю свою мережу платіжних терміналів на обслуговування карток національної платіжної системи. Оновлення термінальної мережі банку відбувається поетапно та завершиться до кінця року, більшість терміналів буде налаштовано упродовж вересня-жовтня.

З карток "Простір" можна знімати готівку у всій мережі банкоматів УкрСиббанк, яких по всій України понад 600.

"Простір" — це українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою Національним банком. Учасниками системи є 55 установ. Картка "Простір" приймається до оплати у термінальній мережі на території України, а також у мережі “Інтернетˮ.

Зазначимо, що у березні Національна платіжна система (НПС) прийняла рішення скасувати міжбанківські комісії (інтерчейндж) з операцій оплати товарів та послуг за допомогою платіжних карток.

В НБУ вважають, що ініціатива банків щодо скасування комісії за послуги еквайрингу дозволить підтримати торговельно-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність під час воєнного стану.

Раніше ПриватБанк повідомив, що запустив пілотний проєкт емісії платіжних карток національної платіжної системи "Простір".