ПриватБанк почав випускати картки української платіжної системи "Простір"

Банк випускатиме карти "Простір" як звичайні картки для виплат.

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ПриватБанк запустив пілотний проєкт емісії платіжних карток національної платіжної системи "Простір". Про це повідомляє пресслужба банку.

Так, на першому етапі проєкту такі картки можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Банк випускатиме картки "Простір" як звичайні картки для виплат.

"Користуватися картами "Простір" від ПриватБанку можна для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньопереміщеним особам. Ними можна сплачувати покупки по всій Україні, переводити гроші в готівку в банкоматах і переводити гроші по Україні", — йдеться в повідомленні.

"Простір" — це українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою Національним банком.

Нагадаємо, що ПриватБанк та Payoneer запустили інтеграцію. Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer та більш вигідний курс конвертації в гривню при здійсненні SWIFT-платежів.