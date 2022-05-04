ПриватБанк начал выпускать карты украинской платежной системы "Простір"

Банк будет выпускать карты "Простір" как обычные карты для выплат.

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ПриватБанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простір". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, на первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Банк будет выпускать карты "Простір" как обычные карты для выплат.

"Пользоваться картами "Простір" от ПриватБанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине", – говорится в сообщении.

"Простір" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком.

Напомним, что ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию. Клиенты ПриватБанка и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в Приват24, быстрее получать средства из Payoneer и получать более выгодный курс конвертации в гривню при осуществлении SWIFT-платежей.