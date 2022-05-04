- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
ПриватБанк начал выпускать карты украинской платежной системы "Простір"
Банк будет выпускать карты "Простір" как обычные карты для выплат.
ПриватБанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простір". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Так, на первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Банк будет выпускать карты "Простір" как обычные карты для выплат.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Пользоваться картами "Простір" от ПриватБанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине", – говорится в сообщении.
"Простір" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком.
Напомним, что ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию. Клиенты ПриватБанка и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в Приват24, быстрее получать средства из Payoneer и получать более выгодный курс конвертации в гривню при осуществлении SWIFT-платежей.