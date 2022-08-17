Все платежные терминалы в Украине начнут принимать карты "Простір" до конца 2022 года

АО "УкрСиббанк" подключилось к национальной краткосрочной платежной системе "Простір". Это означает, что до конца 2022 года все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты "Простір". Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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УкрСиббанк настроил всю свою сеть у платежных терминалов на обслуживание карт национальной платежной системы. Обновление терминальной сети банка происходит поэтапно и завершится к концу года, большинство терминалов будет настроено в течение двух сентября-октября.

С карточек "Простір" можно снимать наличные деньги во всей сети банкоматов УкрСиббанк, которых по всей Украине свыше 600.

"Простір" - это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком. Участниками системы являются 55 учреждений. Карточка "Простір" принимается к оплате в терминальной сети на территории Украины, а также в сети Интернет.

Отметим, что в марте Национальная платежная система (НПС) приняла решение отменить межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт.

В НБУ считают, что инициатива банков по отмене комиссии за услуги эквайринга позволит поддержать торгово-сервисные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность во время военного положения.

Ранее ПриватБанк сообщил, что запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простір".