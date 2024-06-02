Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure

Національний банк України отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) свідоцтво про реєстрацію торговельної марки Prostir e-Secure.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що таке свідоцтво є підтвердженням права власності Національного банку на бренд Prostir e-Secure.

"Реєстрація торговельної марки – важлива подія для кожної компанії та продукту, адже сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності", – зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддєрьогін.

В Нацбанку нагадали, що технологію Prostir e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі "Простір" у 2022 році.

"Prostir e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у мережі Інтернет з платіжними картками "Простір", зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства", - пояснюють у пресслужбі НБУ.

Наразі учасники системи та процесингові центри ведуть активну роботу щодо підключення до Prostir e-Secure, що також спрямовано на виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги" та Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку (затвердженого постановою Правління НБУ від 03.05.2023 № 58).

Довідка

Prostir e-Secure – технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи "ПРОСТІР", що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.

"Простір" — це українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, видача готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою Національним банком. Учасниками системи є 55 установ. Картка "Простір" приймається до оплати у термінальній мережі на території України, а також у мережі "Інтернет".

Платіжну систему “Простір” створено Національним банком України. Повна назва системи – Національна платіжна система "Український платіжний простір".

До ребрендингу, проведеного в лютому 2016 року, платіжна система "Простір" називалася Національна система масових електронних платежів (НСМЕП).

НСМЕП розпочала роботу у 2004 році. На момент ребрендингу учасниками системи було понад 50 банків та 23 небанківські установи.

Фото: ua.depositphotos.com