На основі конфіскованого PINbank все ж створять поштовий банк - "Укрпошта"

"Укрпошта" заявляє, що невдовзі понад 6 тисяч її відділень й 25 тисяч точок присутності почнуть надавати банківські послуги, пов'язуючи це з рішенням уряду 28 січня від передати Міністерству розвитку громад та територій 88,9% акцій Першого інвестиційного банку. Як ідеться у повідомленні компанії, 100% якої належить міністерству, уряд передав акції PINbank саме їй.

Зазначається, що це рішення дозволить забезпечити 100% населення доступом до банківської інфраструктури. Наразі ж лише 4% населених пунктів України мають банківські відділення або банкомати, а близько 30% українців узагалі не користуються банківськими послугами.

"Укрпошта" також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Відповідний законопроєкт №12044 вже зареєстрований у Верховній Раді та має бути розглянутий найближчим часом", - заявили у компанії.

Поштового банку в законодавстві поки не буде

Нагадаємо при цьому, що насправді голосування щодо законопроєкту №12044 вже відбулося 3 грудня: цей документ був провалений депутатами й, відповідно, вважається відхиленим і знятим з розгляду.

Він був розроблений на виконання пункту 62 меморандуму з Міжнародним валютним фондом і пітриманий Національним банком України, який зобов'язався швидко вирішити питання викликів фінансової інклюзії, що зросли через війну, з використанням вже наявної інфраструктури.

Причиною законодавчої ініціативи називалася гостра ситуація з доступом до фінпослуг на прифронтових та деокупованих територіях, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Таким чином, наразі закону, який би дозволяв створення великими роздрібними та поштовими компаніями спеціальних банків фінансової інклюзії, які надавати б фінпослуги населенню та дрібному бізнесу, немає.

"Запуск послуг Укрпошта Банку планується протягом 2025 року. Із моменту запуску поштового банку "Укрпошта" одразу опиниться серед лідерів за кількістю відділень, а згодом має амбіції увійти до п’ятірки банків за кількістю клієнтів. Нині "Укрпошта" вже має понад 6 мільйонів активних клієнтів", - заявляють при цьому в держкомпанії.

Там вказують, що Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових, сегменті електронної комерції, фермерських господарствах тощо.

Що каже про поштовий банк Шмигаль

В свою чергу, як повідомляє пресслужба уряду, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 28 січня підтвердив, що акції Першого інвестиційного банку передано Мінвідновлення саме для "наступної передачі "Укрпошті".

"Таким чином створюємо поштовий банк. "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", - підкреслив очільник уряду.

Він зазначив, що отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків стане простіше, адже всі ці сервіси будуть у пішохідній доступності. Крім того, вищезазначеним рішенням держава протягом наступних тьох-чотирьох років заощадить до 5 мільярдів гривень, які будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету.

В НБУ раніше були проти

Нагадаємо при цьому, що ще в липні 2023 року, вже після остаточного рішення про конфіскацію контрольної частки Першого інвестбанку, в НБУ виступали проти надання банківської ліцензії "Укрпошті".

Так, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, зокрема, що це суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для яких збільшення частки держави на банківському ринку - це "червона лінія". Більш того, вона допускала ліквідацію PINbank замість передачі його "Укрпошті".

"У разі створення на його основі ще одного державного банку, який, до речі, не буде у вертикалі Мінфіну, ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги "Укрпошти", це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", - заявляла Рожкова.

Конфіскація Першого інвестбанку

Раніше PINbank контроював росіянин Євгеній Гінер, який також також є президентом футбольного клубу "ЦСКА" (Москва). 22 жовтня 2022 року Україна запровадила проти нього санкції.

В свою чергу, конфіскація 88,9% акцій у PINbank потребувала окремого рішення Вищого антикорупційного суду, яке й було ухвалено 27 лютого 2023 року та підтверджене Апеляційною палатою ВАКС 13 березня того ж року. У січні 2024 року цю частку було передано Фонду державного майна, а 28 січня 2025 року повноваження з управління нею отримало Мінвідновлення.

Міноритарними власниками Першого інвестбанку залишаються Олег Колесник (7,49%), Неля Костенко (1,25%), Микола Погрібняк та Андрій Гаркуша (по 0,94%), а також громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,49%). Наразі PINbank є невеликою установою, що має лише 11 відділень.