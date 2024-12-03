Рада провалила законопроєкт про створення "поштових банків"

Верховна Рада не змогла 3 грудня прийняти законопроєкт №12044, яким передбачалося створення великими роздрібними та поштовими компаніями банків фінансової інклюзії, що надавати б фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

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За цей документ проголосував тільки 221 депутат при мінімально необхідних 226. Його направлення на повторне перше читання підтримали 222 нардепа, а повернення авторам на доопрацювання - лише 217.

Авторами проєкту закону були 16 депутатів (майже всі - з пропрезидентської фракції "Слуга народу"), серед яких і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Сам він відреагував на рішення здивовано.

"Таке відбувається дуже рідко, але є деякі речі, які попри шостий рік у політиці мені важко збагнути. До них належить провалення законопроекту про фінансову інклюзію. Люди, які не можуть зараз відкрити рахунок в селі, не зможуть це зробити і в майбутньому. Таке дивне рішення прийняв парламент", - написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що законопроєкт був розроблений на виконання пункту 62 меморандуму з Міжнародним валютним фондом і пітриманий Національним банком України, який зобов'язався швидко вирішити питання викликів фінансової інклюзії, що зросли через війну, з використанням вже наявної інфраструктури.

Причиною законодавчої ініціативи називалася гостра ситуація з доступом до фінпослуг на прифронтових та деокупованих територіях, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв’язком, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Джерело фото: ua.depositphotos.com