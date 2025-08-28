"Укрпошта" попереджає про можливі затримки відправлень у Херсон: що відомо

Через обмежений рух на трасі Миколаїв – Херсон “Укрпошта” повідомляє про можливі затримки доставки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Доставка "Укрпошти" до Херсона

"Укрпошта" повідомляє про можливі затримки доставки відправлень до Херсона. Рух на трасі Миколаїв – Херсон наразі обмежено через ворожі обстріли.

Компанія тестує альтернативні маршрути, щоб забезпечити доставку всіх посилок та кореспонденції.

"Укрпошта" просить клієнтів враховувати можливі затримки та дякує за розуміння.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Київ зазнав потужної ракетної атаки. Внаслідок ударів "Укрпошта" втратила два відділення в столиці, також зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження цивільних об'єктів.