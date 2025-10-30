Запланована подія 2

В Киеве произошел взрыв в сортировочном центре "Укрпочты", пострадали пять работников

автомобиль взрывотехнической службы
На месте работают правоохранители / Киев Вечерний

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в помещении сортировочного центра "Укрпочты" в Соломенском районе столицы. В результате чрезвычайного происшествия пострадали пять работников почты, медики оказывают им помощь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По предварительным данным, взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов при осмотре одной из посылок.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.

Устанавливаются все детали происшествия.

Информацию об инциденте подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко: "Медики госпитализировали пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений "Укрпочты".

Напомним, в феврале РФ атаковала сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне . Во время удара автомобиль компании сгорел дотла.

Автор:
Татьяна Ковальчук