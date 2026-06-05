Взорвалась посылка во время осмотра в Киеве: есть погибший и раненые

Утром 5 июня на территории сортировочного центра одного из почтовых операторов в Оболонском районе Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным правоохранителей, детонация произошла во время проверки одной из посылок, в результате чего погиб пожилой мужчина, а еще двое работников предприятия получили ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

В Киеве на терминале почты взорвалась посылка

По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок.

В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год - получили ранения.

Фото: Нацполиция

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В сообщении не уточняется название почтового оператора, но из опубликованных фото можно предположить, что речь идет о компании "Новая почта".

Напомним, в октябре 2025 года в Соломенском районе столицы в сортировочном центре "Укрпочты" при осмотре посылки произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пять граждан: работники отделения почты и специалисты таможенной службы.

В Государственной таможенной службе сообщили, что инцидент произошел на таможенном посту "Укрпочта" Киевской таможни во время таможенного контроля международных почтовых отправлений, которые оформлялись на экспорт из Украины.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, что инцидент произошел во время проведения процедур контроля над пересылкой запрещенных вещей. По его словам, благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержанием.