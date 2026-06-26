"Укрзализныця" привлекла на свои проекты от международных партнеров около $18 млн помощи

Украина привлекла около $18 млн международной помощи для реализации проектов "Укрзализныци" во время Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.

Привлеченные средства будут направлены на защиту критической железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения, модернизацию систем диагностики, развитие безбарьерности и интеграцию украинской железной дороги в европейскую транспортную сеть.

Одним из ключевых решений стало выделение дополнительного гранта на $10 млн в рамках проекта RELINC, реализуемого при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF). Средства планируется использовать для усиления защиты критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, "Укрзализныця" привлечет около 6 млн евро грантового финансирования в рамках совместного с польским оператором железнодорожной инфраструктуры PKP Polskie Linie Kolejowe проекта по программе Interreg NEXT Польша – Украина 2021-2027.

Проект предусматривает:

модернизацию железнодорожной инфраструктуры;

создание безбарьерного доступа к поездам;

улучшение условий для пассажиров.

Также "Укрзализныця" вместе со шведской компанией Swedfund International будет работать над внедрением европейской системы управления железнодорожным движением ERTMS. На реализацию этого направления планируется привлечь около 1 млн. евро грантовых средств.

Внедрение ERTMS является одним из ключевых элементов интеграции украинской железной дороги в единое транспортное пространство Европейского Союза.

Недавно Укрзализныця заключила грантовые соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Европейского Союза на общую сумму 54 млн евро. Средства будут направлены на три стратегических направления: развитие безбарьерности, энергетическую независимость, поддержку ветеранов и профессиональное развитие работников.