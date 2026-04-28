"Укрзализныця" получит 54 миллиона евро на энергонезависимость и инклюзивность

Укрзализныця заключила грантовые соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Европейского Союза на общую сумму 54 млн евро. Средства будут направлены на три стратегических направления: развитие безбарьерности, энергетическую независимость, поддержку ветеранов и профессиональное развитие работников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Первое соглашение предусматривает 10 млн. евро на повышение доступности вокзалов. Проект включает установку лифтов и эскалаторов на второй и седьмой платформах Центрального вокзала в Киеве. Работы уже продолжаются на второй платформе. Также предусмотрено развитие инклюзивности на вокзале и внедрение системы визуальной навигации.

Второе соглашение, объемом 41 млн евро, направлено на развитие собственной генерации электроэнергии. Укрзализныця закупит газопоршневые электростанции общей мощностью 75 МВт. Это позволит обеспечить стабильную работу компании при отключении электроэнергии, уменьшить использование резервных тепловозов и оптимизировать расход топлива.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил: "Привлеченным грантом в 54 миллиона евро мы вместе с донорами и Укрзализныцей охватили три важных направления: безбарьерность, энергетическая независимость и развитие человеческого капитала... Особый акцент — поддержка ветеранов, инклюзивность и возможность создания среды.

Еще 3 млн. евро инвестируют в создание "УЗ Академии". Это будет современный корпоративный университет для обучения и профессионального развития персонала. Академия будет сосредоточена на коротких модульных курсах, программах для ветеранов и подготовке лидеров отрасли. Учебное пространство планируют открыть в Киеве с последующим масштабированием.

Напомним, " Укрзализныця " получила первые шесть новых пассажирских вагонов, изготовленных в 2026 году в Украине. Это начало масштабного обновления парка в рамках контракта на 100 вагонов общей стоимостью около 6,5 млрд. грн.