"Укрзалізниця" отримає 54 мільйони євро на енергонезалежність та інклюзивність

“Укрзалізниця” уклала грантові угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейського Союзу на загальну суму 54 млн євро. Кошти спрямують на три стратегічні напрямки: розвиток безбар’єрності, енергетичну незалежність, підтримку ветеранів та професійний розвиток працівників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Перша угода передбачає 10 млн євро на підвищення доступності вокзалів. Проєкт включає встановлення ліфтів та ескалаторів на другій та сьомій платформах Центрального вокзалу в Києві. Роботи вже тривають на другій платформі. Також передбачено розвиток інклюзивності на вокзалі у Львові та впровадження системи візуальної навігації.

Друга угода, обсягом 41 млн євро, спрямована на розвиток власної генерації електроенергії. Укрзалізниця закупить газопоршневі електростанції загальною потужністю 75 МВт. Це дозволить забезпечити стабільну роботу компанії під час відключень електроенергії, зменшити використання резервних тепловозів та оптимізувати витрати пального.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив: "Залученим грантом в 54 мільйони євро ми разом із донорами та Укрзалізницею охопили три важливі напрямки: безбар’єрність, енергетична незалежність та розвиток людського капіталу... Особливий акцент — підтримка ветеранів, інклюзивність та створення середовища, де кожен працівник має можливість для розвитку".

Ще 3 млн євро інвестують у створення "УЗ Академії". Це буде сучасний корпоративний університет для навчання та професійного розвитку персоналу. Академія зосередиться на коротких модульних курсах, програмах для ветеранів та підготовці лідерів галузі. Навчальний простір планують відкрити в Києві з подальшим масштабуванням.

