Укрзалізниця за рік майже потроїла збиток — до 7,6 млрд грн: що відбувається з фінансами компанії

У 2025 році "Укрзалізниця" отримала 7,66 млрд грн чистого збитку. Собівартість послуг перевищила виторг, а борги злетіли до 118 млрд грн. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням з посиланням на дані YouControl.

За підсумками 2025 року фінансовий стан АТ "Укрзалізниця" суттєво погіршився. Компанія увійшла в стадію глибокої збитковості, де основна діяльність генерує мінус ще до етапу сплати податків чи обслуговування боргів.

Згідно з фінансовою звітністю, виторг УЗ впав на 13,5% — до 88,98 млрд грн (у 2024-му цей показник складав 102,87 млрд грн). При цьому собівартість реалізованої продукції не просто не знизилася пропорційно, а навпаки — перевищила доходи та сягнула 100,45 млрд грн.

Щоб зрозуміти причину такої збитковості, достатньо проаналізувати головні статті видатків Укрзалізниці:

Фонд оплати праці — 52,84 млрд грн. Утримання штату з майже 170 тисяч працівників (разом із 9,35 млрд грн соціальних відрахувань) фактично забирає близько 60% усього виторгу підприємства. Орієнтовно це 21,3 тис. грн на місяць на одного працівника до сплати податків.

Матеріальні витрати — 30,89 млрд грн. Закупівля пального, електроенергії та запчастин зросла на 3,7% відносно 2024 року.

Амортизація — 13,83 млрд грн. Поступове списання вартості матеріальних та нематеріальних активів (потягів, колій, депо, обладнання) через їхнє зношення або старіння — цей показник у 2024 складав 13,47 млрд грн, тобто зростання незначне на тлі інших видатків.

Обслуговування боргів (фінансові витрати) — 5,37 млрд грн. Ця сума зросла на тлі збільшення кредитних зобов'язань.

Частково перекрити цю операційну "діру" допомогли інші доходи (13,51 млрд грн) та різке зростання цільового фінансування (ймовірно, з держбюджету чи від донорів) на 132% — до 2,75 млрд грн.

Проте цих вливань виявилося недостатньо: чистий збиток УЗ за 2025 рік зріс у 2,8 раза, сягнувши позначки 7,66 млрд грн (проти 2,71 млрд грн у 2024-му).

Кредитне навантаження: компанія стає "важчою"

Найтривожнішим сигналом у балансі компанії є стрімке зростання зобов’язань, які збільшуються значно швидше за доходи:

Сукупні зобов’язання підскочили майже на 31% — з 90,30 млрд грн до 118,12 млрд грн.

Довгострокові банківські кредити зросли на 127% — з 10,21 млрд грн до 23,21 млрд грн.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями злетіла з 2,87 до 32,62 млрд грн.

Обсяг грошей на рахунках при цьому скоротився майже на 16% — до 10,96 млрд грн.

Парадокс 2025 року: збитки не зупинили інвестиції

Попри падіння виторгу та зростання кредитного навантаження, Укрзалізниця веде активну інвестиційну діяльність. Обсяг незавершених капітальних інвестицій за рік зріс майже вдвічі (+98,5%) і становить 24,08 млрд грн. Водночас вартість основних засобів на балансі компанії зросла до 231,24 млрд грн.

Куди зникли доходи: обвал перевезень зерна та вугілля

Суттєвий удар по доходах "Укрзалізниці" завдала втрата частини вантажної бази, яка історично генерувала основний грошовий потік. За підсумками 2025 року загальні обсяги залізничних перевезень скоротилися на 7,8% — до 161,3 млн тонн. При цьому структура логістики зазнала кардинальних змін: перевезення будматеріалів зросли на 3% (до 31,2 млн тонн) та вперше випередили зернові вантажі, обсяги яких обвалилися відразу на 27,3%.

Таке різке падіння перевезень мало комплексний характер і напряму пов'язане з війною. Зниження транспортування вугілля зумовлене системними ударами РФ по об’єктах теплової генерації, що зупинило рух палива. Зернова ж логістика постраждала від своєрідного "ідеального шторму": зміщення термінів збору кукурудзи, вичерпання запасів після рекордного експорту у попередні періоди та логістичних колапсів наприкінці 2025 року через атаки на портову й залізничну інфраструктуру.