Укрзализныця за год почти утроила убыток — до 7,6 млрд грн: что происходит с финансами компании

В 2025 году "Укрзализныця" получила 7,66 млрд грн чистого убытка. Себестоимость услуг превысила выручку, а долги взлетели до 118 млрд грн. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

По итогам 2025 года финансовое состояние АО "Укрзализныця" существенно ухудшилось. Компания вошла в стадию глубокой убыточности, где основная деятельность генерирует минус еще до этапа уплаты налогов или обслуживания долгов.

Согласно финансовой отчетности, выручка УЗ упала на 13,5% — до 88,98 млрд грн (в 2024-м этот показатель составлял 102,87 млрд грн). При этом себестоимость реализуемой продукции не просто не снизилась пропорционально, а наоборот — превысила доходы и достигла 100,45 млрд грн.

Чтобы понять причину такой убыточности, достаточно проанализировать главные статьи расходов Укрзализныци:

Фонд оплаты труда - 52,84 млрд грн. Содержание штата из почти 170 тысяч работников (вместе с 9,35 млрд грн социальных отчислений) фактически забирает около 60% всей выручки предприятия. Ориентировочно это 21,3 тыс. грн. в месяц на одного работника до уплаты налогов.

Материальные расходы – 30,89 млрд грн. Закупка горючего, электроэнергии и запчастей выросла на 3,7% по отношению к 2024 году.

Амортизация - 13,83 млрд грн. Постепенное списание стоимости материальных и нематериальных активов (поездов, путей, депо, оборудования) из-за их износа или старения — этот показатель в 2024 году составлял 13,47 млрд грн, то есть рост незначительный на фоне других расходов.

Обслуживание долгов (финансовые расходы) – 5,37 млрд грн. Эта сумма выросла на фоне увеличения кредитных обязательств.

Частично перекрыть эту операционную "дыру" помогли другие доходы (13,51 млрд грн) и резкий рост целевого финансирования (вероятно, из госбюджета или доноров) на 132% — до 2,75 млрд грн.

Однако этих вливаний оказалось недостаточно: чистый убыток УЗ за 2025 год вырос в 2,8 раза, достигнув отметки в 7,66 млрд грн (против 2,71 млрд грн в 2024-м).

Кредитная нагрузка: компания становится "труднее"

Самым тревожным сигналом в балансе компании является стремительный рост обязательств, которые увеличиваются значительно быстрее доходов:

Совокупные обязательства подскочили почти на 31% - с 90,30 млрд грн до 118,12 млрд грн.

Долгосрочные банковские кредиты выросли на 127% - с 10,21 млрд грн до 23,21 млрд грн.

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам взлетела с 2,87 до 32,62 млрд грн.

Объем денег на счетах при этом сократился почти на 16% - до 10,96 млрд грн.

Парадокс 2025: убытки не остановили инвестиции

Несмотря на падение выручки и рост кредитной нагрузки, "Укрзалізниця" ведет активную инвестиционную деятельность. Объем незавершенных капитальных инвестиций за год вырос почти вдвое (98,5%) и составляет 24,08 млрд грн. В то же время стоимость основных средств на балансе компании выросла до 231,24 млрд. грн.

Куда исчезли доходы: обвал перевозок зерна и угля

Существенный удар по доходам "Укрзализныци" нанесла потеря части грузовой базы, которая исторически генерировала основной денежный поток. По итогам 2025 года общие объемы железнодорожных перевозок сократились на 7,8% – до 161,3 млн тонн. При этом структура логистики претерпела кардинальные изменения: перевозки стройматериалов выросли на 3% (до 31,2 млн тонн) и впервые опередили зерновые грузы, объемы которых рухнули сразу на 27,3%.

Такое резкое падение перевозок носило комплексный характер и напрямую связано с войной. Снижение транспортировки угля обусловлено системными ударами РФ по объектам тепловой генерации, что остановило движение топлива. Зерновая логистика пострадала от своеобразного "идеального шторма": смещение сроков сбора кукурузы, исчерпание запасов после рекордного экспорта в предыдущие периоды и логистических коллапсов в конце 2025 года из-за атак на портовую и железнодорожную инфраструктуру.