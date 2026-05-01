У Путина заявили, что экономика падает ради "стабильности"

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что первый за три года квартальный спад российской экономики был "ожидан" и связан с мерами по обеспечению "стабильности".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

В Кремле прокомментировали спад экономики РФ

"Это ожидаемый процесс. Ожидаемый процесс охлаждения экономики имел место, но имеет свои результаты. Все это — в целях обеспечения макроэкономической стабильности, но видимо, скажем так, падение может быть, и оно есть", — сказал Песков.

The Moscow Times пишет, что по данным Минэкономразвития РФ, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3% – впервые с первого квартала 2023 года. ( тогда экономика просела на 0,8%).

В частности, на 0,7% упал выпуск в несырьевых отраслях промышленности, на 10% обвалились объемы строительства, на 3,4% просел грузооборот транспорта, на 0,5% уменьшилось обращение оптовой торговли.

Правительство РФ прогнозирует рост российского ВВП в этом году на 1,3% — лишь чуть больше результата прошлого года, когда экономика замедлилась почти в пять раз и прибавила лишь 1%.

Экономика России движется к финансовой катастрофе

С начала войны в Украине Россия засекретила некоторые экономические данные, особенно в областях, связанных с внешней торговлей. Но она регулярно сообщает о ключевых показателях, таких как ВВП, инфляция и безработица.

Официальные данные в России обрисовали мрачную картину в этом году: экономика сократилась на 1,8% за первые два месяца, а дефицит федерального бюджета превысил целевой показатель правительства.

В марте немецкая разведывательная служба BND обвинила Москву в сокрытии настоящей цены войны в Украине, заявив, что дефицит бюджета России в 2025 году был на 40% больше, чем официально заявлено, или более 2,36 триллиона рублей (30,5 миллиарда долларов).

Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон заявил в этом месяце в интервью Financial Times, что Россия манипулирует данными, чтобы убедить Запад в том, что ее экономика успешно противостоит санкциям, оценивая, что реальная инфляция была ближе к 15%, чем официально заявленные 6%.

Он считает, что российская экономика в общем-то столкнулась с системными трудностями:

российский ВПК ущербный (кроме производителей дронов),

отрасль коррумпирована и держится на кредитах госбанков.

Падение экономики России: прогнозы разошлись с реальностью

Недавно глава Кремля Владимир Путин раскритиковал своих высокопоставленных чиновников и сам признал, что ВВП страны в январе-феврале сократился на 1,8%, включая падение в промышленности и строительстве.

Рост российской экономики в 2025 году замедлился примерно до 1% против 4,9% в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики Центробанка РФ и западных санкций, направленных на ограничение доходов от продажи нефти.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина констатировала, что внешние условия ухудшаются практически постоянно.

При этом россияне начинают ощущать влияние войны против Украины почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.