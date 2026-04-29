Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина призвала к честности в экономических данных после того, как западные разведывательные службы обвинили российские власти в манипуляции с финансовыми показателями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что многие россияне не доверяют официальным данным, ведь реальный уровень инфляции в апреле составил 12,9%, что более чем вдвое превышает официально заявленные 6%.

«Очень важно, чтобы люди не боялись говорить правду, представлять точную картину, хорошую или плохую, но точную картину, потому что качество и достоверность данных очень важны для принятия решений», – подчеркнула Набиуллина на банковской конференции.

Экономика России движется к финансовой катастрофе

С начала войны в Украине Россия засекретила некоторые экономические данные, особенно в областях, связанных с внешней торговлей. Но она регулярно сообщает о ключевых показателях, таких как ВВП, инфляция и безработица.

Официальные данные в России обрисовали мрачную картину в этом году: экономика сократилась на 1,8% за первые два месяца, а дефицит федерального бюджета превысил целевой показатель правительства.

В марте немецкая разведывательная служба BND обвинила Москву в сокрытии настоящей цены войны в Украине, заявив, что дефицит бюджета России в 2025 году был на 40% больше, чем официально заявлено, или более 2,36 триллиона рублей (30,5 миллиарда долларов).

Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон заявил в интервью Financial Times, что Россия манипулирует данными, чтобы убедить Запад, что ее экономика успешно противостоит санкциям, оценивая, что реальная инфляция была ближе к 15%, чем официально заявленные 6%.

Он считает, что российская экономика в общем-то столкнулась с системными трудностями:

российский ВПК ущербный (кроме производителей дронов),

отрасль коррумпирована и держится на кредитах госбанков.

Падение экономики России: прогнозы разошлись с реальностью

Недавно глава Кремля Владимир Путин раскритиковал своих высокопоставленных чиновников и сам признал, что ВВП страны в январе-феврале сократился на 1,8%, включая падение в промышленности и строительстве.

Рост российской экономики в 2025 году замедлился примерно до 1% против 4,9% в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики Центробанка РФ и западных санкций, направленных на ограничение доходов от продажи нефти.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина констатировала, что внешние условия ухудшаются практически постоянно.

При этом россияне начинают ощущать влияние войны против Украины почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.

Российская экономика, которая в течение нескольких лет обеспечивала огромные военные расходы, находится на грани серьезного финансового истощения. Эксперты прогнозируют, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с глубокой. финансовым кризисом из-за дефицита средств и потенциальных проблем в банковской системе.