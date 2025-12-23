Экономика России оказалась на грани финансового кризиса: 2026 станет решающим

Российская экономика, которая в течение нескольких лет обеспечивала огромные военные расходы, находится на грани серьезного финансового истощения. Эксперты прогнозируют, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с глубоким финансовым кризисом из-за дефицита средств, падения доходов от продажи нефти и газа и потенциальных проблем в банковской системе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Washington Post.

Прогнозы только ухудшаются

Отмечается, что аналитики оценивают финансовые показатели РФ как самые слабые с начала полномасштабной войны. Внутренние экономические характеристики России свидетельствуют о существенном ослаблении её денежных позиций. Несмотря на заявления Кремля о стабильности и непоколебимости, большинство резервов и заемных средств, которые финансировали военные расходы, уже исчерпаны.

Кроме того, новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "ЛУКойла" усилили давление на бюджет и энергетический сектор РФ.

"Нефтяная промышленность погружается в кризис, и последние санкции ускорят этот процесс", - заявил Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch, который сейчас работает в Гарвардском центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса.

По оценкам экспертов, доходы России от нефти и газа в декабре могут упасть почти на 49%, что усугубляет дефицит бюджета на фоне рекордных расходов на войну.

"Прогнозы только ухудшаются, поскольку новые жесткие санкции против нефтяного сектора России усугубляют дефицит наличных денег, что может привести к банковскому кризису уже в следующем году, даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин придерживается жесткой позиции в переговорах об окончании войны", - пишет The Washington Post.

За первые три квартала года военные расходы России составили около 149 млрд долларов. В то же время, Кремль уже потратил значительную часть финансовых резервов и возлагается на заимствование и повышение налогов.

Системный банковский кризис

Один из российских чиновников на условиях анонимности признал, что "банковский кризис возможен" и не исключил риска массовых неплатежей.

По прогнозам аналитического Центра макроэкономического анализа, если проблемные кредиты будут расти, и вкладчики начнут массово снимать средства, Россия может столкнуться с системным банковским кризисом уже к октябрю 2026 года. Кроме того, данные "Росстата" показывают, что за год невыплаченная зарплата почти в три раза выросла, достигнув более 27 млн дол.

Даже до ужесточения санкций российская экономика, по оценкам экспертов, двигалась в сторону рецессии. Центральный банк РФ был вынужден повысить учетную ставку до более чем 20%, чтобы сдержать инфляцию. Хотя впоследствии ставку снизили до 16%, она и дальше оказывает давление на доходы компаний, сдерживает инвестиции и способствует росту неплатежей.

Центральный банк официально сообщает, что доля проблемных кредитов в корпоративном сегменте составляет около 5%, однако это не учитывает ссуд оборонной промышленности, которые превышают 200 миллиардов долларов. Эксперты описывают это как "черный бассейн" непрозрачных долгов, что представляет потенциальную угрозу всей финансовой системе.

Предупреждения раздаются и от внутренних игроков. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечает, что многие компании находятся в преддефолтном состоянии.

Экономист Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге отметил, что российская экономика "сейчас находится в самой плохой ситуации с начала войны".

Заметим, что война, развязанная Россией против Украины, вступает в свою четвертую зиму, и россияне начинают ощущать ее растущее влияние почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.