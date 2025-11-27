Центральный банк России впервые в истории перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, это вынужденный шаг: золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латание ликвидности корпораций и покрытие бюджетных нужд в условиях стремительного истощения других ресурсов.

До 2025 г. ЦБ РФ не продавал золото коммерческим участникам рынка – он лишь принимал его от министерства финансов, наращивая собственные резервы. Теперь регулятор сменил стратегию на фоне катастрофического истощения других активов.

Отмечается, что фонд национального благополучия России стремительно теряет ликвидные активы: со 113,5 млрд долларов США в 2022 году до 51,6 млрд в 2025-м. Объемы золота в структуре фонда за это время сократились на 57% - с 405,7 тонн до 173,1 тонн.

Согласно информации СВР, в 2025 году объемы продаж могут составить 30 миллиардов долларов (около 230 тонн золота), а в 2026 году – по меньшей мере 15 миллиардов долларов (115 тонн).

Такая масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, которые и так находятся под давлением санкций и падения доступных валютных инструментов.

Стратегия продажи золота якобы позволяет оперативно подпитывать бюджет и удерживать стабильность рубля, однако формирует серьезные долгосрочные риски: усугубляет дефицит ликвидных резервов, делает государственные финансы более зависимыми от распродажи активов и ограничивает возможности для будущих интервенций.

Фактическое "проедание" резервов – включая золото, которое десятилетиями считалось неприкосновенным – подчеркивает, насколько суженным стало финансовое пространство Москвы в условиях санкционного давления.

Добавим, в июльском выпуске Russia Chartbook, обнародованном аналитиками KSE Institute, отмечалось стремительное углубление финансовых проблем России. Основным вызовом для российской экономики в 2025 году остаются низкие цены на нефть, ограничивающие возможности Кремля финансировать военную агрессию.