G7 готовит две предельные цены на российские нефтепродукты: как это ударит по доходам РФ

Коалиция "Большой семерки" (G7) готовит следующий этап санкций, направленных на сокращение доходов России от экспорта энергоносителей. В феврале 2026 года планируется ввести две предельные цены на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, такое разделение необходимо, поскольку цена нефтепродуктов существенно отличается: одна предельная цена будет установлена для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти (например, дизель, керосин), а другая – для продаваемых со скидкой (например, мазут).

Предпосылки и даты

С 5 декабря коалиция, в которую входят страны G7, ЕС (27 стран), Австралия, Канада и Япония, уже ввела ограничение цены на российскую сырую нефть в размере 60 долларов за баррель, в дополнение к эмбарго ЕС на морской импорт сырой нефти.

С 5 февраля в следующем году коалиция вводит ограничение цен на российские товары (дизельное топливо, керосин и мазут), чтобы минимизировать способность Москвы финансировать агрессию в Украине.

Чиновник G7 отметил, что установление лимита цен на нефтепродукты более "сложное", чем для сырой нефти, поскольку цена зависит от спецификаций (содержимое серы, металлов) и места покупки. Например, мазут с низким содержанием серы торгуется примерно на $150 за тонну дороже, чем мазут с высоким содержанием серы.

Несмотря на ценовые колебания и опасения по поводу сбоев на рынке, коалиция стремится лишить Россию доходов, но в то же время избежать разбалансирования мирового энергорынка и повышения цен для собственных потребителей.

Ситуация усугубляется тем, что Европа остается значительно зависимой от российского дизельного топлива – в прошлом месяце его объемы составляли почти половину от общего объема импорта континента.

Ранее сообщалось, что морские поставки сырой нефти из России резко сократились, до наибольшего показателя с января 2024 года, поскольку последние санкции США заставили ключевых покупателей избегать московской нефти.