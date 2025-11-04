Эффект санкций: Россия резко сократила экспорт сырой нефти – Bloomberg

Морские поставки сырой нефти из России резко сократились до наибольшего показателя с января 2024 года, поскольку последние санкции США заставили ключевых покупателей избегать московской нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, средний четырехнедельный объем перевозок нефти из российских портов к 2 ноября составил 3,58 миллиона баррелей в день. Это примерно на 190 000 баррелей меньше, чем за предыдущий период.

Падение доходов и рост "нефти в море"

Падение экспортных потоков привело к тому, что доходы Москвы от нефти опустились до самого низкого уровня с августа.

Ситуация усугубляется тем, что разгрузка грузов пострадала сильнее, чем погрузка. Российские экспортеры продолжают загружать танкеры, но нефтеперерабатывающие заводы менее охотно принимают грузы.

Это привело к росту объемов российской сырой нефти в море до более 380 миллионов баррелей, что на 8% больше, чем в начале сентября, согласно данным отслеживания танкеров, собранных Bloomberg.

Большие покупатели приостанавливают закупки

Санкции США, в частности, запрет на сотрудничество с энергетическими гигантами ПАО "Роснефть" и ПАО "ЛУКойл", заставили крупнейших мировых покупателей искать альтернативы:

Индия: Несколько крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, приобретавших почти 1 млн баррелей российской нефти в день, приостанавливают закупки. Это, вероятно, повлияет на поставки за декабрь и январь.

Несколько крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, приобретавших почти 1 млн баррелей российской нефти в день, приостанавливают закупки. Это, вероятно, повлияет на поставки за декабрь и январь. Китай: Государственные компании Sinopec и PetroChina Co. упразднили некоторые российские грузы. Осторожность покупателей может повлиять на до 45% общего объема импорта морской сырой нефти из России или около 400 000 баррелей в день.

Государственные компании Sinopec и PetroChina Co. упразднили некоторые российские грузы. Осторожность покупателей может повлиять на до 45% общего объема импорта морской сырой нефти из России или около 400 000 баррелей в день. Турция: Третий по величине покупатель также начал сокращать закупки в поисках альтернативных поставок от других краткосрочных поставщиков, включая Ирак, Ливию, Саудовскую Аравию и Казахстан.

Поскольку Индия, Китай и Турция контролируют более 95% российского морского экспорта сырой нефти, компенсировать какое-либо значительное сокращение их закупок в Москве будет почти невозможно.

Генеральные директора крупных европейских нефтяных компаний предупреждают, что запрет на сотрудничество с российскими компаниями ударит по мировым поставкам нефти, что потенциально снизит размер любого излишка в следующем году.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Китайские государственные нефтяные компании уже приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Также самые большие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.