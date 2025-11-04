Ефект санкцій: Росія різко скоротила експорт сирої нафти - Bloomberg

Морські поставки сирої нафти з Росії різко скоротилися, до найбільшого показника з січня 2024 року, оскільки останні санкції США змусили ключових покупців уникати московської нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, середній чотиритижневий обсяг перевезень нафти з російських портів до 2 листопада становив 3,58 мільйона барелів на день. Це приблизно на 190 000 барелів менше, ніж у попередній період.

Падіння доходів та зростання "нафти в морі"

Падіння експортних потоків призвело до того, що доходи Москви від нафти опустилися до найнижчого рівня з серпня.

Ситуація ускладнюється тим, що розвантаження вантажів постраждало сильніше, ніж завантаження. Російські експортери продовжують завантажувати танкери, але нафтопереробні заводи менш охоче приймають вантажі.

Це спричинило зростання обсягів російської сирої нафти в морі до понад 380 мільйонів барелів, що на 8% більше, ніж на початку вересня, згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg.

Великі покупці призупиняють закупівлі

Санкції США, зокрема заборона на співпрацю з енергетичними гігантами ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", змусили найбільших світових покупців шукати альтернативи:

Індія: Кілька великих індійських нафтопереробних заводів, які купували майже 1 млн барелів російської нафти на день, призупиняють закупівлі. Це, ймовірно, вплине на поставки за грудень та січень.

Кілька великих індійських нафтопереробних заводів, які купували майже 1 млн барелів російської нафти на день, призупиняють закупівлі. Це, ймовірно, вплине на поставки за грудень та січень. Китай: Державні компанії Sinopec та PetroChina Co. скасували деякі російські вантажі. Обережність покупців може вплинути на до 45% загального обсягу імпорту морської сирої нафти з Росії, або близько 400 000 барелів на день.

Державні компанії Sinopec та PetroChina Co. скасували деякі російські вантажі. Обережність покупців може вплинути на до 45% загального обсягу імпорту морської сирої нафти з Росії, або близько 400 000 барелів на день. Туреччина: Третій за величиною покупець також почав скорочувати закупівлі, шукаючи альтернативні постачання від інших короткострокових постачальників, включаючи Ірак, Лівію, Саудівську Аравію та Казахстан.

Оскільки Індія, Китай та Туреччина контролюють понад 95% російського морського експорту сирої нафти, компенсувати будь-яке значне скорочення їхніх закупівель Москві буде майже неможливо.

Генеральні директори великих європейських нафтових компаній попереджають, що заборона на співпрацю з російськими компаніями вдарить по світових поставках нафти, що потенційно зменшить розмір будь-якого надлишку наступного року.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Китайські державні нафтові компанії вже призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від закупівлі російської нафти принаймні у короткостроковій перспективі.

Також найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.