Туреччина скорочує закупівлі російської нафти після санкцій США

У відповідь на нові західні санкції проти Москви найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у нафтовій галузі.

Купують більше нафти неросійського походження

Зазначається, що один із найбільших нафтопереробних заводів країни – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників. Поставки очікуються у грудні.

За розрахунками Reuters, обсяг цих поставок становить від 77 до 129 тисяч барелів на добу, залежно від розміру партій. Це свідчить, що SOCAR планує зменшити використання російської нафти.

За даними аналітичної компанії Kpler, у вересні та жовтні майже вся сировина, яку переробляв завод STAR, надходила з Росії – приблизно 210 тисяч барелів на добу

Інший великий турецький нафтопереробник – Tupras – збільшує закупівлі неросійської нафти, подібної за якістю до російської Urals, зокрема іракських сортів.

За словами співрозмовників агенства, компанія, що володіє двома великими НПЗ у Туреччині, найближчим часом може повністю припинити імпорт російської нафти, щоб зберегти можливість експорту пального до Європи й не порушити нові санкції ЄС.

Скільки нафти у РФ купувала Туреччина

Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є одним із найбільших покупців російської нафти.

За даними Kpler, у період із січня по жовтень цього року Туреччина імпортувала близько 669 тисяч барелів сирої нафти на добу, з яких 317 тисяч барелів припадало на російську нафту.

Для порівняння, за той самий період минулого року імпорт становив 580 тисяч барелів на добу, із яких 333 тисячі барелів були російськими.

Нині турецькі нафтопереробні заводи впроваджують заходи, подібні до тих, що застосовують в Індії. Reuters підкреслює, що це свідчить про вплив зусиль США, Європейського Союзу та Великої Британії щодо обмеження продажу російської нафти, яка використовується для фінансування війни в Україні.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність РФ отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від закупівлі російської нафти принаймні у короткостроковій перспективі.