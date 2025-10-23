Індія готується різко скоротити закупівлі російської нафти після санкцій США проти російських компаній

Індійські нафтопереробні заводи готові різко скоротити імпорт російської нафти після нових санкцій США проти двох великих російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі індійські компанії почали перевіряти ще раз контракти на постачання нафти з Росії через нові санкції США та готуються до різкого скорочення імпорту.

Керівники індійських нафтових компаній у розмові з агентством заявили, що очікують скорочення постачань російської нефти.

Так, приватна компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської сирої нафти, планує скоротити або повністю припинити імпорт російської нафти.

"Перекалібрування імпорту російської нафти триває, і Reliance буде повністю відповідати рекомендаціям уряду Індії", – сказав речник Reliance у відповідь на запит про те, чи планує компанія скоротити імпорт сирої нафти з Росії.

Індійські державні нафтопереробні заводи також переглядають свої документи щодо торгівлі російською нафтою, щоб переконатися, що жодні поставки не надходитимуть безпосередньо від "Роснефти" та "Лукойлу"

22 жовтня Мінфін США оголосив, що вводить санкції проти "Роснефть" та "Лукойл". Таке рішення відомство пояснило "відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу щодо припинення війни в Україні". Під санкції потрапили в тому числі дочірні структури цих компаній.

Індія більше не купуватиме нафту у Росії

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.