Индия готовится резко сократить закупки российской нефти после санкций США против российских компаний

Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовы резко сократить импорт российской нефти после новых санкций США против двух крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что индийские компании начали перепроверять контракты на поставки нефти из России из-за новых санкций США и готовятся к резкому сокращению импорта.

Руководители индийских нефтяных компаний в разговоре с агентством заявили, что ожидают сокращения поставок российской нефти.

Так, частная компания Reliance Industries, самый крупный индийский покупатель российской сырой нефти, планирует сократить или полностью прекратить импорт российской нефти.

"Перекалибровка импорта российской нефти продолжается, и Reliance будет полностью соответствовать рекомендациям правительства Индии", – сказал спикер Reliance в ответ на запрос о том, планирует ли компания сократить импорт сырой нефти из России.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы также пересматривают свои документы по торговле российской нефтью, чтобы убедиться, что никакие поставки не будут поступать непосредственно от "Роснефти" и "Лукойла"

22 октября Минфин США объявил, что вводит санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Такое решение ведомство объяснило "отсутствием серьезной приверженности России мирному процессу по прекращению войны в Украине". Под санкции попали, в том числе, дочерние структуры этих компаний.

Индия больше не будет покупать нефть у России

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.