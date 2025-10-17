Индийские заводы начали покупать нефть у американской компании Exxon Mobil

Два крупных индийских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) заключили редкое соглашение с американским энергетическим гигантом Exxon Mobil, приобретя всего 4 миллиона баррелей гайанской сырой нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Поставки запланированы на конец 2025 или начало 2026 года, что свидетельствует об активной диверсификации источников снабжения Индией.

Детали сделок

Крупнейший по мощности нефтеперерабатывающий завод страны, Indian Oil Corporation (IOC.NS), впервые приобрел 2 миллиона баррелей сырой нефти марки Golden Arrowhead (GAH). Эта партия должна поступить в конце декабря или начале января.

Другой нефтеперерабатывающий завод, Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), также впервые закупил нефть марок Liza и Unity Gold, договорившись о поставке 2 миллионов баррелей в течение того же периода.

Это приобретение отражает стратегию Индии по диверсификации источников сырой нефти и тестированию новых сортов из Южной Америки, где добыча нефти растет.

Добавление большего количества источников также должно помочь индийским НПЗ заменить часть импорта российской нефти. Индия находится под растущим давлением со стороны Соединенных Штатов, требующих от Нью-Дели прекратить покупку российской нефти в связи с войной в Украине.

Рост добычи в Гайане

Гайана стремительно наращивает экспорт сырой нефти благодаря консорциуму, возглавляемому Exxon Mobil. Добыча нефти в стране выросла до 770 000 баррелей в день после запуска четвертого плавучего производственного объекта группы.

По данным аналитической компании Kpler, экспорт сырой нефти из Гайаны в октябре достиг рекордного максимума – 938 000 баррелей в сутки, особенно после начала экспорта нового сорта GAH в июле.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

В настоящее время правительство Индии еще официально не обращалось к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой сократить импорт из России. Однако некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже готовятся постепенно сократить импорт российской нефти.

Ранее Индия заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.