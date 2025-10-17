Індія почала купувати нафту у американської компанії Exxon Mobil

Два великі індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) уклали рідкісну угоду з американським енергетичним гігантом Exxon Mobil, придбавши загалом 4 мільйони барелів гайанської сирої нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Поставки заплановані на кінець 2025 або початок 2026 року, що свідчить про активну диверсифікацію джерел постачання Індією.

Деталі угод

Найбільший за потужністю нафтопереробний завод країни, Indian Oil Corporation (IOC.NS), вперше придбав 2 мільйони барелів сирої нафти марки Golden Arrowhead (GAH). Ця партія має надійти наприкінці грудня або на початку січня.

Інший нафтопереробний завод, Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), також вперше закупив нафту марок Liza та Unity Gold, домовившись про поставку 2 мільйонів барелів протягом того ж періоду.

Це придбання відображає стратегію Індії щодо диверсифікації джерел сирої нафти та тестування нових сортів із Південної Америки, де видобуток нафти зростає.

Додавання більшої кількості джерел також має допомогти індійським НПЗ замінити частину імпорту російської нафти. Індія перебуває під зростаючим тиском з боку Сполучених Штатів, які вимагають від Нью-Делі припинити купувати російську нафту у зв'язку з війною в Україні.

Зростання видобутку в Гайані

Гайана стрімко нарощує експорт сирої нафти завдяки консорціуму, очолюваному Exxon Mobil. Видобуток нафти в країні зріс до 770 000 барелів на день після запуску четвертого плавучого виробничого об'єкта групи.

За даними аналітичної компанії Kpler, експорт сирої нафти з Гайани у жовтні досяг рекордного максимуму — 938 000 барелів на добу, особливо після початку експорту нового сорту GAH у липні.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Наразі уряд Індії ще офіційно не звертався до нафтопереробних заводів з проханням скоротити імпорт з Росії. Але деякі індійські нафтопереробні заводи вже готуються поступово скоротити імпорт російської нафти.

Раніше Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.