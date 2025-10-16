Індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти

Деякі індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) готуються поступово скоротити імпорт російської нафти. Це реакція на зростаючий тиск з боку США, які вимагають від Нью-Делі припинити фінансувати війну Росії проти України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ситуація загострилася після заяви президента США Дональда Трампа в середу про те, що прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив його у припиненні закупівель російської нафти — основного постачальника Індії.

Офіційна позиція Індії та тиск США

У відповідь на коментар Трампа, Міністерство закордонних справ Індії (МЗС) заявило в четвер, що їхня енергетична політика керується двома головними цілями: забезпечення стабільних цін на енергоносії та безпека поставок.

"Нашим постійним пріоритетом було захищати інтереси індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою", — йдеться у заяві МЗС.

Тиск на Індію посилюється на тлі торговельних переговорів у Вашингтоні, де США подвоїли тарифи на індійські товари. Американські переговорники чітко заявили, що скорочення імпорту російської нафти є вирішальною умовою для зниження тарифної ставки та укладення торговельної угоди.

Частка російської нафти в Індії скоротилася до 36%

Росія стала основним постачальником сирої нафти для Індії та Китаю після вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки європейські покупці відмовилися від закупівель, а Москва була змушена продавати нафту за зниженими цінами.

Індійські чиновники, попри тиск, визнають, що негайно припинити купувати російську нафту буде важко. Раптовий перехід до інших постачальників призведе до зростання світових цін і може спровокувати інфляцію всередині країни.

Згідно з урядовими даними, з квітня по вересень, за перші шість місяців цього фінансового року, Індія імпортувала 1,75 мільйона барелів російської сирої нафти на день, при цьому її частка скоротилася до приблизно 36% від загального імпорту нафти Індією з 40% за аналогічний період минулого року.

Імпорт сирої нафти зі США до Індії зріс на 6,8% у річному обчисленні до приблизно 213 000 барелів на добу, що становить 4,3% імпорту. Частка близькосхідної нафти зросла з 42% до 45%.

Наразі індійські НПЗ офіційно не отримували урядового розпорядження про повне припинення закупівель. Водночас вони готуються до можливого скорочення, слідуючи політичному тренду.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив, що його країна більше не купуватиме російську нафту. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Раніше Індія заявляла, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ. При цьому індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників суттєво більших знижок.