Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся постепенно сократить импорт российской нефти. Это реакция на растущее давление со стороны США, требующих от Нью-Дели перестать финансировать войну России против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Ситуация накалилась после заявления президента США Дональда Трампа в среду о том, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его в прекращении закупок российской нефти — основного поставщика Индии.

Официальная позиция Индии и давление США

В ответ на комментарий Трампа, Министерство иностранных дел Индии (МИД) заявило в четверг, что их энергетическая политика руководствуется двумя главными целями: обеспечение стабильных цен на энергоносители и безопасность поставок.

"Нашим постоянным приоритетом было защищать интересы индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью", - говорится в заявлении МИД.

Давление на Индию усиливается на фоне торговых переговоров в Вашингтоне, где США удвоили тарифы на индийские товары. Американские переговорщики четко заявили, что сокращение импорта российской нефти является решающим условием снижения тарифной ставки и заключения торгового соглашения.

Доля российской нефти в Индии сократилась до 36%

Россия стала основным поставщиком сырой нефти для Индии и Китая после вторжения в Украину в 2022 году, поскольку европейские покупатели отказались от закупок, а Москва вынуждена была продавать нефть по сниженным ценам.

Индийские чиновники, несмотря на давление, признают, что немедленно перестать покупать российскую нефть будет тяжело. Внезапный переход к другим поставщикам приведет к росту мировых цен и может спровоцировать инфляцию внутри страны.

Согласно правительственным данным, с апреля по сентябрь, за первые шесть месяцев этого финансового года, Индия импортировала 1,75 миллиона баррелей российской сырой нефти в день, при этом ее доля сократилась примерно до 36% от общего импорта нефти Индией с 40% за аналогичный период прошлого года.

Импорт сырой нефти из США в Индию вырос на 6,8% в годовом исчислении до примерно 213 000 баррелей в сутки, что составляет 4,3% импорта. Доля ближневосточной нефти выросла с 42% до 45%.

В настоящее время индийские НПЗ официально не получали правительственное распоряжение о полном прекращении закупок. В то же время они готовятся к возможному сокращению, следуя политическому тренду.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Ранее Индия заявляла, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ. При этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок.