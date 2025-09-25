Индия просит США разрешить импорт иранской нефти, чтобы заменить российские поставки – Bloomberg

Индия обратилась в США с просьбой разрешить импорт иранской и венесуэльской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из России.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Индия планирует компенсировать российские поставки

Индийская делегация обратилась в США с просьбой разрешить импорт иранской и венесуэльской нефти на фоне сокращения закупок российской нефти. Представители Нью-Дели подчеркнули, что одновременное прекращение поставок из России, Ирана и Венесуэлы может повлечь за собой резкий рост мировых цен на нефть.

Встречи прошли на этой неделе в США, однако представители американских и индийских ведомств пока не комментируют переговоры. Инициатива появилась после того, как Вашингтон ввел высокие тарифы на индийскую нефтяную торговлю с Россией. Несмотря на это, Индия продолжает импорт сырой нефти от производителей ОПЕК+, но по пониженным ставкам.

Министр торговли Индии Пиуш Гоял заявил, что страна планирует увеличить закупки американской нефти и газа, подчеркнув важную роль США в энергетической безопасности Индии. Российская, иранская и венесуэльская нефть предлагаются со скидкой, что позволяет Индии снизить затраты на импорт, ведь почти 90% потребностей страны покрывается импортом.

О закупках нефти

Индия постепенно уменьшает закупки российской, иранской и венесуэльской нефти из-за санкций и политических ограничений. Крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод страны – Reliance Industries Ltd. В этом году прекратил закупки венесуэльской сырой нефти, а страна полностью прекратила покупку иранского сырья еще в 2019 году.

Переход на баррели с Ближнего Востока позволит продлить поставки, но значительно повысит расходы, что увеличит общий импортный счет Индии. В июле нефтеперерабатывающие заводы платили в среднем $68,9 за баррель российской нефти, тогда как баррель из Саудовской Аравии стоил $77,5, а из США $74,2.

Индия остается крупнейшим покупателем поставляемой танкерами российской нефти, тогда как Китай — крупнейший общий импортер, включая поставки трубопроводами. На фоне этого альянс ОПЕК+ и другие производители планируют увеличить добычу в 2026 году, что может оказать давление на снижение мировых цен на сырую нефть. Таким образом, Индия стоит перед выбором между энергетической безопасностью и ростом затрат на импорт.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы не планируют отказываться от российской сырой нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов, даже несмотря на то, что Нью-Дели возобновляет торговые переговоры с Вашингтоном.