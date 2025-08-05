Тиск не спрацює: Індія відреагувала на претензії щодо нафти РФ

Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

Як пише Delo.ua, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Рандхір Джайсвал.

Індія про санкції через російську нафту

Індія опинилася під тиском з боку США та Європейського Союзу через імпорт російської нафти після початку війни в Україні. Однак цей крок мав цілком прагматичні підстави: після спалаху бойових дій традиційні маршрути постачання були перенаправлені до Європи, і саме тоді Вашингтон підтримував рішення Індії купувати російську нафту задля стабілізації світового енергетичного ринку, йдеться в заяві.

Основні причини імпорту нафти з Росії для Індії:

Забезпечення стабільних і доступних цін на енергоносії для власних споживачів у складних умовах світового ринку.

для власних споживачів у складних умовах світового ринку. Необхідність підтримання енергетичної безпеки на тлі глобальної нестабільності.

на тлі глобальної нестабільності. Відсутність альтернативних постачань через перенаправлення традиційних потоків енергоносіїв до Європи.

При цьому показово, що країни, які сьогодні критикують Індію, самі продовжують торгівлю з Росією, хоча для них ця співпраця не є настільки життєво необхідною.

Наприклад:

ЄС у 2024 році мав двосторонню торгівлю з Росією на 67,5 млрд євро по товарах і ще 17,2 млрд євро по послугах (2023 рік). Лише імпорт зрідженого газу у 2024 році досяг рекордних 16,5 млн тонн , перевищивши показники 2022 року.

мав двосторонню торгівлю з Росією на по товарах і ще по послугах (2023 рік). Лише імпорт зрідженого газу у 2024 році досяг рекордних , перевищивши показники 2022 року. Європейська торгівля охоплює не тільки енергоресурси, але й добрива, хімікати, метали, машини та обладнання .

. США також продовжують імпорт гексафториду урану для ядерної промисловості, паладію для виробництва електромобілів, добрив і хімічної продукції.

У Міністерстві закордонних справ Індії наголошують, що в такому контексті звинувачення на адресу країни виглядають безпідставними: як і будь-яка велика економіка, вона діятиме рішуче для захисту своїх національних інтересів та економічної стабільності.

Про поставки до Індії та мита

У квітні обсяги російської нафти, що постачається до Індії, майже досягли пікового значення за останні два роки. Це сталося після перерв у постачанні, викликаних американськими санкціями проти енергетичного сектору Росії.

З 1 серпня США запровадили 25% мито на імпорт товарів з Індії. Рішення Трампа стало відповіддю на тісну співпрацю Нью-Делі з Москвою, зокрема, закупівлі військового обладнання та енергоносіїв.