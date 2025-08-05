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Давление не сработает: Индия отреагировала на претензии по нефти РФ

нефть
Индия продолжит покупать российскую нефть / Depositphotos

Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал.

Индия о санкциях из-за российской нефти

Отмечается, что Индия оказалась под давлением со стороны США и Европейского Союза из-за импорта российской нефти после начала войны в Украину. Однако этот шаг имел вполне прагматические основания: после вспышки боевых действий традиционные маршруты поставок были перенаправлены в Европу, и именно тогда Вашингтон поддерживал решение Индии покупать российскую нефть для стабилизации мирового энергетического рынка, говорится в заявлении.

Основные причины импорта нефти из России для Индии:

  • Обеспечение стабильных и доступных цен на энергоносители для потребителей в сложных условиях мирового рынка.
  • Необходимость поддержания энергетической сохранности на фоне глобальной нестабильности.
  • Отсутствие альтернативных поставок из-за перенаправления традиционных потоков энергоносителей в Европу.

При этом показательно, что страны, которые сегодня критикуют Индию, сами продолжают торговлю с Россией, хотя для них это сотрудничество не столь жизненно необходимо.

Например:

  • ЕС в 2024 году имел двустороннюю торговлю с Россией на 67,5 млрд евро по товарам и еще 17,2 млрд евро по услугам (2023 год). Только импорт сжиженного газа в 2024 году достиг рекордных 16,5 млн тонн, превысив показатели 2022 года.
  • Европейская торговля охватывает не только энергоресурсы, но и удобрения, химикаты, металлы, машины и оборудование.
  • США также продолжают импорт гексафторида урана для ядерной промышленности, палладия для производства электромобилей, удобрений и химической продукции.

В таком контексте обвинения в адрес Индии выглядят безосновательными. Как и любая крупная экономика, страна будет действовать решительно для защиты своих национальных интересов и экономической стабильности, отмечают в Министерстве иностранных дел.

О поставках в Индию и пошлины

В апреле объемы российской нефти, поставляемой в Индию, почти достигли пикового значения за последние два года. Это произошло после перерывов в поставках, вызванных американскими санкциями против энергетического сектора России.

С 1 августа США ввели 25% пошлины на импорт товаров из Индии.  Решение Трампа стало ответом на тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой, в частности закупки военного оборудования и энергоносителей.

Автор:
Ольга Опенько