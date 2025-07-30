Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Индии через сотрудничество с РФ: что это значит

С 1 августа США вводят 25% пошлины на импорт товаров из Индии. Решение президента Дональда Трампа стало ответом на тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой, в частности закупки военного оборудования и энергоносителей.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Президент Соединенных Штатов отметил, что тарифы по товарам из Индии "одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и самые неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран".

"Кроме того, они всегда покупали большинство своего военного оборудования у России и являются крупнейшим покупателем энергии у России, наряду с Китаем, в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Итак, с первого августа Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышесказанное", – написал американский лидер в собственной сети TruthSocial.

Заявление Дональда Трампа прозвучало в преддверии последнего срока 1 августа, установленного им для введения новых импортных пошлин для десятков торговых партнеров.

Как считают журналисты агентства, эта пошлина разбивает надежды Нью-Дели на преференциальный режим по сравнению с другими странами региона. Индия была одной из первых стран, вступивших в переговоры с Вашингтоном после высокопоставленного визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале. Однако в последнее время правительство Индии перешло на более жесткую позицию, поскольку переговоры столкнулись с препятствиями из-за таких спорных вопросов, как сельское хозяйство.

Дополнительные пошлины ударят по РФ

Угроза Трампа ввести дополнительные санкции против Индии прозвучала на следующий день после того, как он официально объявил, что дает России новый десятидневный срок для достижения перемирия с Украиной в рамках его стремления положить конец войне. Президент США пригрозил Кремлю пошлинами, которые могут принять форму дополнительных пошлин, которые ударят по странам, покупающим российскую экспортную продукцию, например, нефть. Вашингтон рассматривает такие закупки нефти как форму молчаливой поддержки РФ.

Новые пошлины Трампа

Недавно Трамп заключил торговое соглашение с Японией, снижающее пошлины на автомобили с существующих 25% до 15%. Также Токио освобождается от тарифов на другие товары в обмен на пакет инвестиций и ссуд в размере 550 миллиардов долларов.

Также соглашения подписаны с Филиппинами и Индонезией. Оба соглашения предусматривают установление 19-процентных пошлин на импортируемую продукцию из этих стран. В то же время, американские товары, которые будут экспортироваться в Индонезию и Филиппин, будут освобождаться от таможенного налогообложения.