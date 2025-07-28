Трамп сокращает 50-дневный срок для Путина до 10-12: США могут быстрее принять санкции в случае отсутствия перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который ранее предоставил российскому президенту Владимиру Путину для достижения перемирия с Украиной.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп отметил, что разочарован отсутствием продвижения и готов действовать более решительно.

"Я очень разочарован президентом Путиным. Нам придется посмотреть, и я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества", - сказал Трамп журналистам.

Объявление Трампа явилось важным сигналом изменений в его подходе к войне. Несмотря на первоначальные обещания быстро завершить конфликт благодаря "личным отношениям" с Путиным, дипломатические усилия не имели успеха. Москва продолжает настаивать на максималистских условиях и уходит от личных переговоров между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

На фоне новых угроз санкций Россия не уменьшает интенсивность ударов по Украине. Массированные атаки ракетами и дронами усилили давление на гражданскую инфраструктуру. После того, как ранее Трамп критиковал Зеленского, он стал выражать все большее разочарование действиями Путина, поставив под сомнение его искренность по прекращению войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность Трампу за жесткую позицию и четкий сигнал - мир через силу.

"Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал пути для завершения войны, потому что считает ответ очевидным. Путин понимает только силу - и это четко и громко донесено", - написал он.

Впоследствии в соцсети Х появилось видео, на котором Трамп говорит о 10-12 днях.

"Я собираюсь установить новый срок - примерно десять или двенадцать дней с сегодняшнего дня... нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим ни одного прогресса", - заявил он.

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если речь не будет остановлена. В частности, речь идет о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающей Кремлю обойти действующие санкции.