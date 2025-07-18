Обороной войну не выиграть: Трамп призвал Зеленского перейти в наступление — WP

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским призвал Украину перейти к наступательным действиям на фронте, полагая, что оборонная тактика не изменит ход войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

Украина должна атаковать, а не обороняться

В ходе телефонного разговора 4 июля Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского переходить к наступлению на фронте. По словам украинского чиновника, Трамп заявил, что война не изменит ход событий, если Украина и дальше будет оставаться в обороне.

В ходе разговора Трамп также спросил, способна ли Украина нанести удар по таким городам, как Москва или Санкт-Петербург. Зеленский вроде бы ответил: "Если у нас будет соответствующее оружие, мы сможем это сделать".

Позже, комментируя ситуацию, Трамп заявил, что не поддерживает идею ударов по Москве и выступает против поставок Украине оружия, которое позволило бы атаковать такие цели. В Белом доме подтвердили, что вопрос о возможности атак звучал, но он, как отметили, был вырван из контекста — Трамп якобы просто интересовался ситуацией, а не призывал атаковать Москву.

Об отношениях Зеленского с Трампом

После напряженного визита в Вашингтон в феврале, когда Зеленский покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом, команде президента Украины удалось вернуть диалог в конструктивное русло. В этом важную роль сыграли европейские лидеры, координировавшие свои действия и советы, чтобы помочь Зеленскому возобновить контакт с Трампом.

Благодаря скоординированным усилиям лидеров Франции, Германии, Британии, Финляндии и руководства НАТО Зеленский постепенно наладил личные отношения с Трампом. Ключевыми стали частный разговор в Ватикане, встреча на саммите НАТО в Гааге, а также использование языка, который лучше воспринимает Трамп с акцентом на соглашения, безопасность и прекращение войны.

Разочарование Трампа Путиным после очередных обстрелов Украины также повлияло на смену риторики. В июле после телефонного разговора с Зеленским Трамп объявил о намерении передать Украине оружие на сумму около $10 млрд через европейских партнеров.

Для Украины это стало переломным моментом: сохранен канал поставки оружия из США, несмотря на прежние напряжения. Зеленский же, по словам европейских дипломатов, прошел дипломатический путь от конфликта до "очень дружеской" встречи с Трампом.

Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.