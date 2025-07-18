У Трампа пригрозили России вторичными санкциями и тарифами, если она не согласится на мир за 50 дней

Администрация Дональда Трампа введет вторичные санкции и тарифы против России, если через 50 дней в Украине не будет достигнуто прекращение огня. Ограничения также коснутся стран, покупающих российскую нефть.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент четко дал понять, что если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня или мирного соглашения, и Россия не согласится на завершение боевых действий, тогда она столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями", - подчеркнула Левитт.

Она добавила, что ограничения коснутся и государств, покупающих нефть у Москвы.

При этом представитель Белого дома заверила, что такие действия "нанесут глубокий ущерб российской экономике".

"И я хочу добавить, что президент стремится к тому, чтобы война закончилась дипломатическим путем. Он настаивает на этом. Его администрация приложила много усилий, пытаясь прекратить эту войну", - подчеркнула Левитт.

Что заявил Трамп

Напомним, Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Президент США назвал эти пошлины вторичными тарифами, не уточнив, какие страны, торгующие с Россией, это коснется.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100 %. И так оно и будет" , - заявил Дональд Трамп.

Он также выразил надежду, что подобных мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ .

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в частности путем введения 500% тарифов на такой импорт.