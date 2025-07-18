У Трампа пригрозили Росії вторинними санкціями і тарифами, якщо вона не погодиться на мир за 50 днів

Адміністрація Дональда Трампа запровадить вторинні санкції та тарифи проти Росії, якщо за 50 днів в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Обмеження також торкнуться країн, що купують російську нафту.

Як пише Delo.ua, про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент чітко дав зрозуміти що якщо протягом 50 днів не буде досягнуто припинення вогню чи мирної угоди, і Росія не погодиться на завершення бойових дій, тоді вона зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями», — підкреслила Левітт.

Вона додала, що обмеження торкнуться і держав, які купують нафту в Москви.

При цьому речниця Білого дому запевнила, що такі дії "завдадуть глибокої шкоди російській економіці".

"І я хочу додати, що президент прагне, аби війна закінчилася дипломатичним шляхом. Він наполягає на цьому. Його адміністрація доклала багато зусиль, намагаючись припинити цю війну", – наголосила Левітт.

Що заявив Трамп

Нагадаємо, Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною. Президент США назвав ці мита вторинними тарифами, не уточнивши, яких країн, які торгують із Росією, це торкнеться.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%. І так воно і буде", — заявив Дональд Трамп.

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

Очільник Білого дому неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.