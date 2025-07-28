Трамп скорочує 50-денний термін для Путіна: США можуть швидше вжити санкцій у разі відсутності перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який раніше дав російському президенту Володимиру Путіну для досягнення перемир’я з Україною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії Трамп зазначив, що розчарований відсутністю поступу та готовий діяти рішучіше.

"Я дуже розчарований президентом Путіним. Нам доведеться подивитися, і я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості", — сказав Трамп журналістам. Він також натякнув, що має уявлення про подальший розвиток подій, демонструючи скепсис щодо готовності Москви до діалогу.

Оголошення Трампа стало важливим сигналом змін у його підході до війни. Попри початкові обіцянки швидко завершити конфлікт завдяки "особистим стосункам" із Путіним, дипломатичні зусилля не мали успіху. Москва продовжує наполягати на максималістських умовах і уникає особистих переговорів між Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

На тлі нових погроз санкцій Росія не зменшує інтенсивності ударів по Україні. Масовані атаки ракетами та дронами посилили тиск на цивільну інфраструктуру. Після того, як раніше Трамп критикував Зеленського, він почав висловлювати дедалі більше розчарування діями Путіна, поставивши під сумнів його щирість щодо припинення війни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив подяку Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал - мир через силу.

"Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено", - написав він.

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.