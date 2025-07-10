Трамп установил 50% пошлины на импорт из Бразилии после ссоры с президентом Лулой да Силвой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут 50% пошлины на весь импорт из Бразилии после того, как на этой неделе поссорился со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой, который назвал его нежелательным "императором"

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Почему поссорились президенты

В своем письме американский лидер связал введение пошлин с отношением Бразилии к бывшему президенту Жаиру Болсонару, которого судят по обвинению в сговоре с целью государственного переворота, чтобы не допустить Лулу да Силву к власти в 2023 году.

В письме говорится, что пошлины были введены "частично из-за коварных атак Бразилии на свободные выборы и фундаментальные права американцев на свободу слова".

В понедельник Лула да Силва выступил против Трампа после того, как американский лидер пригрозил ввести дополнительные 10% пошлины на группу стран БРИКС, которые он назвал "антиамериканскими".

"Мир изменился. Мы не хотим императора", — заявил Лула да Силва журналистам во время саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, комментируя возможность введения тарифов против стран группы.

Президент Бразилии уже отреагировал на новые пошлины, заявив, что на них будут приняты соответствующие меры.

После объявления о новых мерах бразильский реал усилил падение и снизился более чем на 2% по отношению к доллару. Удар понесли и акции крупных компаний – в частности, производителя самолетов Embraer и нефтегазового гиганта Petrobras.

Также Лула да Силва опубликовал развернутое сообщение в соцсетях, заявив, что обвинения Трампа в несправедливой торговле между странами – ложны. Он подчеркнул, что именно у США есть положительное сальдо в торговле с Бразилией.

США рискуют остаться без кофе

США пишет Reuters, США являются вторым по величине торговым партнером Бразилии после Китая, и тарифы являются значительным увеличением по сравнению с 10%, объявленными в апреле. В письме Трампа говорится, что 50%-ные тарифы начнут действовать с 1 августа и будут отделены от всех отраслевых тарифов.

Около трети потребленного в США кофе – а это самый большой потребитель этого напитка в мире – происходит из Бразилии, ведущей мировой производитель кофе. По данным отраслевых объединений, ежегодный экспорт бразильского кофе в США составляет около 8 миллионов мешков.

Более половины продающегося в США апельсинового сока также поступает из Бразилии, которая контролирует 80% мировой торговли этим продуктом. Кроме того, американский сельскохозяйственный гигант поставляет в США сахар, говядину, этанол и другие товары.

Ранее Трамп ввел пошлины по Малайзии, Казахстану, Южной Африке, Лаосу, Мьянме, Сербии, Бангладешу, Индонезии, Боснии и Тунису. Также с 1 августа будут действовать 25% тарифы на товары из Японии и Южной Кореи.