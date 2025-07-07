Трамп пригрозил БРИКС и рассказал о новых тарифах для стран, не заключивших торговое соглашение с США

Президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными 10% тарифами для стран, присоединяемых к антиамериканской политике БРИКС. США также продолжают вести переговоры по пошлинам со многими торговыми партнерами.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Пригрозил БРИКС

"В любую страну, которая присоединяется к антиамериканской политике БРИКС, будет введен дополнительный 10% тариф. Не будет никаких исключений", — заявил президент США.

Как пишет Bloomberg, это заявление Трамп сделал сразу после встречи БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро, где лидеры блока подвергли критике масштабную тарифную политику Трампа. Впрочем, они это сделали не прямо. В совместном заявлении выражали "серьезную обеспокоенность ростом односторонних тарифных и нетарифных мер, которые искажают торговлю и не соответствуют правилам Всемирной торговой организации".

БРИКС — союз крупнейших по площади и населению развивающихся стран, созданный в 2006 году. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия. БРИКС позиционирует себя альтернативой таким институтам как Всемирный банк и Международный валютный фонд, где, как считают члены союза, доминируют западные страны.

Новые тарифы

Отдельно Дональд Трамп подтвердил, что с понедельника, 7 июля, США начнут рассылать письма с информацией о новых тарифах для каждой страны и деталях соглашений с партнерами.

Белый дом США решил, что тарифы, которые должны вступить в силу 9 июля, перенесут на 1 августа для тех стран, которые еще не заключили соглашения с США.

Ранее Трамп анонсировал, что направит письма торговым партнерам с указанием односторонних тарифных ставок. Это произойдет до последнего срока 9 июля, когда планируется повторное введение повышенных пошлин для десятков стран.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут заключить еще несколько торговых соглашений. Reuters .

Он также уточнил, что администрация Белого дома разошлет письма 100 небольшим странам, с которыми у Америки не так много торговли.

В этих письмах страны будут сообщены о том, что им придется столкнуться с более высокими ставками пошлин, установленными 2 апреля, а затем прекращены на 90 дней.

"Президент Трамп собирается прислать письма некоторым нашим торговым партнерам, в которых будет сказано, что если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к уровню тарифов 2 апреля. Поэтому я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок", — сказал Бессент.

Напомним, Трамп объявил, что заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Соединенные Штаты также подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.