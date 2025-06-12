Трамп снова угрожает за полторы-две недели установить односторонние пошлины для десятков стран

Президент США Дональд Трамп 11 июня заявил, что намерен в течение ближайших одной-двух недель направить письма торговым партнерам с указанием односторонних тарифных ставок. Это произойдет до последнего срока 9 июля, когда планируется повторное введение повышенных пошлин для десятков стран.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Приблизительно через полторы-две недели мы разошлем письма странам и расскажем им, в чем заключается соглашение. В определенный момент мы будем просто рассылать письма. И я думаю, вы понимаете, что, говоря, что это соглашение, вы можете его принять или отказаться", — заявил Трамп журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Неясно, выполнит ли Трамп свое обещание. Президент часто устанавливал двухнедельные сроки для действий, но они наступали позже или не наступали вообще.

В апреле Трамп объявил о повышении пошлин для десятков торговых партнеров, но приостановил их на 90 дней, поскольку рынки упали, а инвесторы опасались, что пошлины спровоцируют глобальный спад экономики. Однако, несмотря на переговоры, единственная торговая структура, которой достигли США, это соглашение с Великобританией, а также тарифное перемирие с Китаем.

Трамп заявил, что торговая рамочная программа с Китаем завершена и позволит Пекину поставлять редкоземельные металлы и магниты, а США разрешат китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.

На вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность продления срока заключения соглашений с отдельными странами, Трамп ответил: "Да, я открыт к этому. Но не думаю, что это будет нужно".

Трамп сначала предполагал, что он будет вести переговоры с каждым партнером, но отошел от этой идеи, отдав приоритет переговорам с некоторыми ключевыми экономическими партнерами и признав, что у администрации нет возможности вести переговоры по десяткам отдельных соглашений. Команда Трампа также работает над заключением двусторонних соглашений с Индией, Японией, Южной Кореей и ЕС. По словам министра торговли США Говарда Лютника, соглашение с Европейским Союзом, вероятно, станет одним из последних, которое заключат Соединенные Штаты.

Напомним, Федеральный апелляционный суд США разрешил Дональду Трампу продолжать применять свои глобальные пошлины и назначил слушание по делу о блокировании тарифов на 31 июля.